Месси ищет дом в Париже

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Месси ищет дом в Париже

Фото Global Look Press

Появилась информация, свидетельствующая о планах капитана "Барселоны" Лионеля Месси перебраться в ПСЖ.

По информации Le10Sport, звёздный футболист занялся поиском дома в Париже. С этой целью он обратился в агентство, которое работает с недвижимостью класса "люкс".

Источник утверждает, что 33-летнему аргентинцу уже предлагали несколько вариантов, но они его не устроили.

Напомним, что 30 июня истечёт контракт Месси с "Барсой", и он станет свободным агентом.

ПСЖ готов заключить с нападающим контракт по схеме "2+1" с огромной зарплатой.

Не пропустите: Месси может отложить переговоры с "Барселоной" о новом контракте на июль. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

И что??.. Он искал уже дома и в Милане, и в Майами.. Это не о чем не говорит... Пока не говорит...

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