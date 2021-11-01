Месси испытывает проблемы с коленом

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Месси испытывает проблемы с коленом

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси испытывает проблемы с коленом, сообщает L’Équipe.

По сведениям источника, из-за этого форвард был заменен в перерыве матча чемпионата Франции с "Лиллем" (2:1). Медицинский штаб ПСЖ внимательно следит за состоянием аргентинца, чтобы проблема не усугубилась. Также у форварда есть мышечный дискомфорт.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Месси оценил свои шансы на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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