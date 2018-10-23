Месси испытывает проблемы со здоровьем из-за перелома руки

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Месси испытывает проблемы со здоровьем из-за перелома руки
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приступил к восстановлению после перелома руки, сообщает sport.es.

По сведениям издания, футболист испытывает проблемы со сном из-за болей в руке. 

Напомним, что 31-летний Месси выбыл из строя на три недели из-за перелома лучевой кости правой руки в матче чемпионата Испании с "Севильей" (4:2).

Из-за этой травмы он пропустит встречу с "Реалом" в Примере, а также оба матча группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером".

Не пропустите: Месси озвучил "Барселоне" свою позицию по будущему Артуро Видаля. | http://soccernews.ru

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