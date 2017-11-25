Месси: "Итальянский футбол уже не тот"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси дал оценку уровню итальянского футбола.

"Итальянский футбол в последние несколько лет уже не тот. Думаю, что это связано не только с непопаданием на Чемпионат Мира. К примеру, два больших клуба Серии А "Милан" и "Интер" больше не те, кем они были десять лет назад. Они больше не играют в Лиге Чемпионов. Это касается всего итальянского футбола. Они пытаются вернуться, но им надо быть конкурентоспособными на европейском уровне" - цитирует 30-летнего аргентинца La Gazzetta dello Sport.

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