Месси: "Итальянский футбол уже не тот"

Теги барселоналионель мессимиланинтер милан

Месси: "Итальянский футбол уже не тот"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси дал оценку уровню итальянского футбола.

"Итальянский футбол в последние несколько лет уже не тот. Думаю, что это связано не только с непопаданием на Чемпионат Мира. К примеру, два больших клуба Серии А "Милан" и "Интер" больше не те, кем они были десять лет назад. Они больше не играют в Лиге Чемпионов. Это касается всего итальянского футбола. Они пытаются вернуться, но им надо быть конкурентоспособными на европейском уровне" - цитирует 30-летнего аргентинца La Gazzetta dello Sport.

Не пропустите: Месси назвал фаворитов Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Гнум вообще не тот.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Эспаньол 12 13
16 Атлетик Бильбао 12 12
17 Депортиво Ла-Корунья 12 11
18 Малага 13 7
19 Алавес 13 6
20 Лас Пальмас 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов