Месси: "Из-за проблем с налоговой думал об уходе из "Барселоны"

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Месси: "Из-за проблем с налоговой думал об уходе из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что пять-шесть лет назад он мог покинуть каталонский клуб из-за судебных разбирательств касательно махинаций с налогами.

"Я чувствовал себя полностью измотанным в то время, когда у меня возникли определённые проблемы с налоговой службой. Особенно тяжёлым был период с 2013 по 2014 год, как для меня, так и для моей семьи. Тогда я задумывался над тем, чтобы уйти. Но не потому, что хотел покинуть "Барсу", а из-за того, что происходило", - приводит слова аргентинца AS.

Напомним, что Месси провёл всю карьеру в составе "блауграны", сыграл 692 матча, забил 604 гола и сделал 244 ассиста.

В июне 2013 года футболиста и его отца обвинили в неуплате налогов на сумму более 4 миллионов евро. В итоге капитан "Барсы" и его родственник получили крупные штрафы и условный тюремный срок.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дмитрий Владимирович 27 сентября 2019 22:15 Я Карыча не знаю! Если бы он писал помягче,то у него было бы больше плюсов

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