Месси из-за травмы может пропустить матч против "Лилля"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино рассказал, из-за чего форвард Лионель Месси отсутствовал на тренировке перед игрой Лиги 1 с "Лиллем".
"После игры с "Марселем" он тренировался в обычном режиме. Сегодня у Месси мышечное повреждение, он работал индивидуально.
Завтра посмотрим, сможет ли он сыграть", – сказал аргентинский специалист.
Игра между ПСЖ и "Лиллем" в 12-м туре Лиги 1 состоится 29 октября. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
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|7
|Лион
|28
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|14
|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
|30
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
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|Тулуза
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