Месси из-за травмы может пропустить матч против "Лилля"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино рассказал, из-за чего форвард Лионель Месси отсутствовал на тренировке перед игрой Лиги 1 с "Лиллем".

"После игры с "Марселем" он тренировался в обычном режиме. Сегодня у Месси мышечное повреждение, он работал индивидуально.

Завтра посмотрим, сможет ли он сыграть", – сказал аргентинский специалист.

Игра между ПСЖ и "Лиллем" в 12-м туре Лиги 1 состоится 29 октября. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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