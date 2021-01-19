Месси избежал длительной дисквалификации за удар соперника
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси дисквалифицирован на два матча, сообщает Marca.
Такое наказание наложено на футболиста за удаление в финальном матче за Суперкубок Испании против "Атлетика" (2:3). На 120-й минуте форвард ударил соперника по голове и получил красную карточку. Месси грозила дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей, но его действия не были признаны агрессивными.
Таким образом, Месси не поможет "Барселоны" в матчах с "Корнельей" в Кубке Испании и с "Эльче" в чемпионате.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|20
|Эспаньол
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|14