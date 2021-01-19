Месси избежал длительной дисквалификации за удар соперника

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Месси избежал длительной дисквалификации за удар соперника

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси дисквалифицирован на два матча, сообщает Marca.

Такое наказание наложено на футболиста за удаление в финальном матче за Суперкубок Испании против "Атлетика" (2:3). На 120-й минуте форвард ударил соперника по голове и получил красную карточку. Месси грозила дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей, но его действия не были признаны агрессивными.

Таким образом, Месси не поможет "Барселоны" в матчах с "Корнельей" в Кубке Испании и с "Эльче" в чемпионате.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Таким образом, форвард может перейти в другой клуб бесплатно.

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