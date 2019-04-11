Месси избежал серьезной травмы
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прошел медицинское обследование по поводу травмы лица, которую он получил в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:0), сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, повреждение форварда не носит серьезного характера. Он даже сможет сыграть в матче 32-го тура чемпионата Испании с "Уэской", который состоится 13 апреля.
Напомним, что травму аргентинцу нанес защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, ударивший его в лицо.
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 43 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Вальверде рассказал о травме Месси, полученной в матче с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?
-
Футболист "Спартака" попал в полицию за избиение гражданина США
-
Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную
-
"Зенит" хочет купить Влашича
-
Водитель Соловчук: "Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как бы живым остаться"
Лента новостей
-
Месси избежал серьезной травмы
-
Мамаев: "Готов компенсировать ущерб Соловчуку"
-
Шкриньяр согласовал новый контракт с "Интером"
-
Отец Йовича: "Сейчас Лука не хочет переходить в "Барселону"
-
Акинфеев: "Не вернусь в сборную России"
-
Роббен: "Не уверен, что сыграю за "Баварию" в этом сезоне"
-
"Атлетико" нацелился на Кавани
-
Соловчук назвал сумму убытков в результате избиения Кокориным и Мамаевым
-
В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?
-
"Реал" определился со стоимостью Бэйла
-
Шершун объяснил, почему не остался в ЦСКА
-
2
Футболист "Спартака" попал в полицию за избиение гражданина США
-
Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную
-
Винисиус вернется в строй в течение двух недель
-
Левандовски и Коман устроили драку на тренировке "Баварии"
-
4
Пике, Альба и Роналду вошли в символическую сборную по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Зенит" хочет купить Влашича
-
Моуринью оценил шансы "Аякса" выиграть Лигу Чемпионов
-
Экс-игрока "Челси" уволили из швейцарского клуба, не сообщив ему об этом
-
Карпин назвал лучших игрока и тренера в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24