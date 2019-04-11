Месси избежал серьезной травмы

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Месси избежал серьезной травмы

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прошел медицинское обследование по поводу травмы лица, которую он получил в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:0), сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, повреждение форварда не носит серьезного характера. Он даже сможет сыграть в матче 32-го тура чемпионата Испании с "Уэской", который состоится 13 апреля.

Напомним, что травму аргентинцу нанес защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг, ударивший его в лицо.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 43 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Вальверде рассказал о травме Месси, полученной в матче с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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