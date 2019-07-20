Месси извинился перед КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) получила письмо от ассоциации футбола Аргентины.

Как сообщает La Nación, в письме имеются извинения Лионеля Месси. Напомним, что Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции после своего удаления в матче за 3-е место Кубка Америки.

Таким образом, КОНМЕБОЛ должен завершить расследование в отношении Месси. Ранее говорилось, что футболисту грозит двухлетнее отстранение от игр за сборную.

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