Месси - Касильясу: "Ты потрясающий вратарь. Мне было сложно играть против тебя"

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Месси - Касильясу: "Ты потрясающий вратарь. Мне было сложно играть против тебя"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на известие о завершении карьеры экс-вратаря "Реала" Икера Касильяса.

"Икер уже давно вписал свое имя в историю футбола. Не только потому, что он был эталоном в Ла Лиге, но и потому, что сумел выиграть все на международном уровне".

"Ты потрясающий вратарь. Правда в том, что мне было сложно играть против тебя. Однако, оглядываясь назад, я также думаю, что это было прекрасное соперничество, которое заставляло нас превозмогать себя каждый раз, когда мы выходили на поле друг против друга", - приводит слова Месси AS.

Напомним, что Касильяс выступал за "Реал" с 1998 по 2015 год. Месси играет в "Барселоне" с 2003 года.

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