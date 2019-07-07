Месси: "Коррупция не позволяет людям получить наслаждение. Футбол разрушен"

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Месси: "Коррупция не позволяет людям получить наслаждение. Футбол разрушен"

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему не появился на награждении команды за третье место в Кубке Америки. Об этом сообщает твиттер журналиста Роя Немера.

"Я не вышел на вручение медалей, так как не хочу, чтобы команда была частью коррупции и отсутствия уважения. Сборная Аргентины заслуживает большего, нам не позволили выйти в финал.

Коррупция не позволяет людям получить наслаждение. Футбол разрушен", - сказал Месси.

Сегодня, 7 июля, сборная Аргентины обыграла Чили (2:1) в матче за третье место Кубка Америки. В этой встрече Месси был удален.

А еще: Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

После этого беспредела, что творился судьи в матчах со сборной Бразилией и сборной Чили игнорируя VAR, я бы на месте Месси послал всех, и "завязал" с выступлением за сборную Аргентины!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*что ТВОРИЛИ судьи

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Mutaloff
Mutaloff

Я бы на месте Месси наоборот доказывал,что он и с подсуживанием сопернику может выигрывать трофеи.

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Mutaloff
Mutaloff

Полностью согласен,даже с ВАР зрение судьям не восстановить.

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