Месси: "Коррупция не позволяет людям получить наслаждение. Футбол разрушен"

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, почему не появился на награждении команды за третье место в Кубке Америки. Об этом сообщает твиттер журналиста Роя Немера.

"Я не вышел на вручение медалей, так как не хочу, чтобы команда была частью коррупции и отсутствия уважения. Сборная Аргентины заслуживает большего, нам не позволили выйти в финал.

Коррупция не позволяет людям получить наслаждение. Футбол разрушен", - сказал Месси.

Сегодня, 7 июля, сборная Аргентины обыграла Чили (2:1) в матче за третье место Кубка Америки. В этой встрече Месси был удален.

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