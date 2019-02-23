Месси красиво поступил после хет-трика в ворота "Севильи"

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Месси красиво поступил после хет-трика в ворота "Севильи"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил три гола в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (4:2).

После матча аргентинец вышел к фанатам и несколько минут раздавал автографы юным болельщикам.

На официальном аккаунте команды в твиттере было опубликовано видео, которое подписали таким образом: "Матчи не заканчиваются на 90-й минуте для Лео Месси".

"Барселона" располагается на первом месте турнирной таблицы, имея в активе 57 очков.

А еще: "Барселону" может покинуть один из лидеров команды | http://soccernews.ru

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