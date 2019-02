Месси красиво поступил после хет-трика в ворота "Севильи"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил три гола в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (4:2).

После матча аргентинец вышел к фанатам и несколько минут раздавал автографы юным болельщикам.

На официальном аккаунте команды в твиттере было опубликовано видео, которое подписали таким образом: "Матчи не заканчиваются на 90-й минуте для Лео Месси".

Matches aren't over in the 90th minute for Leo Messi

