Месси красиво поступил после хет-трика в ворота "Севильи"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил три гола в матче 25-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (4:2).

После матча аргентинец вышел к фанатам и несколько минут раздавал автографы юным болельщикам.

На официальном аккаунте команды в твиттере было опубликовано видео, которое подписали таким образом: "Матчи не заканчиваются на 90-й минуте для Лео Месси".

Matches aren't over in the 90th minute for Leo Messi

pic.twitter.com/YKuwsZ97d1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 23 февраля 2019 г.

"Барселона" располагается на первом месте турнирной таблицы, имея в активе 57 очков.

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