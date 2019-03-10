Месси красочно отпраздновал день рождения младшего сына

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Месси красочно отпраздновал день рождения младшего сына

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси устроил красивое празднование дня рождения своему младшему сыну Чиро, которому 10 марта исполнился один год.

"Красивый пухлячок встречает первый день рождения", - написал Месси в своем Instagram, прикрепив фотографию своей семьи рядом с красивым тортом и игрушками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz cumple gordito hermoso !!!!

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Напомним, что 31-летний Месси женат на Антонелли Рокуццо. У пары еще двое сыновей - Тьяго (6 лет) и Матео (3 года).

В нынешнем сезоне форвард провел 35 матчей во всех турнирах за "Барселону", забил 34 гола и отдал 19 результативных передач.

Не пропустите: Месси выбился в лидеры топ-5 чемпионатов Европы по голевым передачам. | http://soccernews.ru

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