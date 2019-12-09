Месси купил элитную недвижимость в Майами

Теги барселоналионель месси

Месси купил элитную недвижимость в Майами

Капитан "Барселоны" Лионель Месси обзавёлся новой недвижимостью в США, сообщает Realtor.

По информацию источника, звёздный аргентинец заплатил 5 миллионов долларов за квартиру в эксклюзивном жилом комплексе Майами.

Апартаменты легендарного футболиста располагаются на 47-м этаже из 60.

В текущем сезоне Месси провёл за "Барсу" 15 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Месси стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лион" и "Севилья" поборются за нападающего "Ростова"

"Лион" и "Севилья" поборются за нападающего "Ростова"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 15 34
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 15 34
3 Севилья Севилья 16 31
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 16 27
5 Хетафе Хетафе 16 27
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 16 26
7 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 16 26
8 Валенсия Валенсия 16 26
9 Гранада Гранада 16 24
10 Осасуна Осасуна 16 23
11 Бетис Бетис 16 22
12 Леванте Леванте 16 20
13 Вильярреал Вильярреал 16 19
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 16 19
15 Алавес Алавес 16 18
16 Эйбар Эйбар 16 15
17 Мальорка Мальорка 16 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 16 13
19 Леганес Леганес 16 9
20 Эспаньол Эспаньол 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов