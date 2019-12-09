Месси купил элитную недвижимость в Майами

Капитан "Барселоны" Лионель Месси обзавёлся новой недвижимостью в США, сообщает Realtor.

По информацию источника, звёздный аргентинец заплатил 5 миллионов долларов за квартиру в эксклюзивном жилом комплексе Майами.

Апартаменты легендарного футболиста располагаются на 47-м этаже из 60.

В текущем сезоне Месси провёл за "Барсу" 15 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов.

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