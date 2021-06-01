Месси купил еще один отель. Уже пятый

Теги лионель месси

Месси купил еще один отель. Уже пятыйФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Как сообщает As, нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает инвестировать средства в бизнес.

По информации источника, аргентинец приобрел в Андорре пятый отель для своей сети MiM, находящейся в управлении Majestic Hotel Group, возглавляемой его братом Родриго. После ремонта пятизвездочная гостиница будет именоваться MiM Andorra.

Также в сеть под брендом MiM входят отели в Сиджесе и на горнолыжном курорте Бакейра Берет (Каталония), а также на Ибисе и Мальорке.

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