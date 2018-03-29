Месси купил шикарный отель на Ибице
Форвард "Барселоны" Лионель Месси купил шикарный отель на Ибице, сообщает The Sun.
По сведениям издания, в отеле 52 номера, роскошный бассейн и бар на крыше, при этом гостям предоставляется ряд VIP-услуг. Стоимость одной ночи в нём варьируется от 224 до 528 евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|75
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|64
|3
|Реал Мадрид
|29
|60
|4
|Валенсия
|29
|59
|5
|Вильярреал
|29
|47
|6
|Севилья
|29
|45
|7
|Жирона
|29
|43
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Хетафе
|29
|39
|10
|Сельта Виго
|29
|39
|11
|Эйбар
|29
|39
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Атлетик Бильбао
|29
|35
|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|29
|27
|18
|Лас Пальмас
|29
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|29
|14