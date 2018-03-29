Месси купил шикарный отель на Ибице

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Месси купил шикарный отель на Ибице

Форвард "Барселоны" Лионель Месси купил шикарный отель на Ибице, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в отеле 52 номера, роскошный бассейн и бар на крыше, при этом гостям предоставляется ряд VIP-услуг. Стоимость одной ночи в нём варьируется от 224 до 528 евро.

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