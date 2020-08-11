Месси купил в Милане дом недалеко от офиса "Интера"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси купил дом в Милане. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Sport Mediaset.
По данным источника, нападающий купил пентхаус в элитном районе Порта Нуова недалеко от офиса "Интера".
Ранее сообщалось, что аргентинец может продолжить карьеру в миланском клубе.
Ранее недвижимость в Милане приобрел отец Лионеля Хорхе.
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