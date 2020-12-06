Месси, Левандовски и Роналду попали в символическую сборную 2020 года по версии IFFHS

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Месси, Левандовски и Роналду попали в символическую сборную 2020 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала состав символической сборной по итогам 2020 года.

Наибольшее представительство в составе команды получила "Бавария", которая "делегировала" пять игроков. Два футболиста представляют "Ливерпуль", но одному - "Реал", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Барселону".

Полностью состав символической сборной 2020 года по версии IFFHS выглядит следующим образом:

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария").

Защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Альфонсо Дэвис ("Бавария").

Полузащитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Тиаго Алькантара ("Бавария"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси ("Барселона").

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