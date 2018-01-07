Месси лично просил Бартомеу подписать Коутиньо

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси поучаствовал в переходе в его клуб полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, 30-летний аргентинец после получения "Золотой бутсы"-2017 запросил встречи с президентом своего клуба Жозепом Марией Бартомеу, во время которой лично попросил босса "сине-гранатовых" подписать таки бразильского хавбека "красных".

Напомним, "Реал" был готов перебить предложение "Барселоны" по Коутиньо. | soccernews.ru