Месси лично просил Бартомеу подписать Коутиньо

Теги барселоналионель мессижозеп мария бартомеуфилиппе коутиньоливерпуль

Месси лично просил Бартомеу подписать КоутиньоВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси поучаствовал в переходе в его клуб полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, 30-летний аргентинец после получения "Золотой бутсы"-2017 запросил встречи с президентом своего клуба Жозепом Марией Бартомеу, во время которой лично попросил босса "сине-гранатовых" подписать таки бразильского хавбека "красных".

Напомним, "Реал" был готов перебить предложение "Барселоны" по Коутиньо. | soccernews.ru

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