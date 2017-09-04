Месси лично уговаривал Коутиньо перейти в "Барселону"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси лично связывался с полузащитником английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, чтобы убедить его перейти в стан его клуба.

Как информирует испанская пресса, аргентинец был заинтересован в подписании "сине-гранатовыми" 25-летнего хавбека "красных". Поэтому он наряду с партнером по линии нападения в клубе Луисом Суаресом связывались с бразильцем и уговаривали его перебраться в Барселону.

Напомним, Месси заблокировал трансфер Озила в "Барселону". | soccernews.ru