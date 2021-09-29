Месси - лидер по голам клубам АПЛ в Лиге Чемпионов. Аргентинец опережает остальных почти в три раза
Фото: твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси отметился голом в игре Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (2:0).
Как сообщает Opta Sports, аргентинец забил 27 голов в 35 играх против английских команд в ЛЧ, что является рекордным показателем.
Отмечается, что ни один другой игрока не забивал клубам АПЛ больше 12 голов в ЛЧ.
Напомним, что для Месси это был дебютный гол за парижан. Он провел четыре матча.
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