Месси - лидер по голам клубам АПЛ в Лиге Чемпионов. Аргентинец опережает остальных почти в три раза

Фото: твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси отметился голом в игре Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (2:0).

Как сообщает Opta Sports, аргентинец забил 27 голов в 35 играх против английских команд в ЛЧ, что является рекордным показателем.

Отмечается, что ни один другой игрока не забивал клубам АПЛ больше 12 голов в ЛЧ.

Напомним, что для Месси это был дебютный гол за парижан. Он провел четыре матча.

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