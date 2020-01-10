Месси - лидер по голам в ворота "Атлетико"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в полуфинальной игре Суперкубка Испании против "Атлетико" (2:3).

Как сообщает Mister Chip, этот гол стал для аргентинца 31-м в 40 официальных играх против "матрасников".

Отметим, что "Атлетико" больше всего пропускал именно от Месси. На втором месте Криштиану Роналду (25 голов), на третьем - Тельмо Сарра (23).

Всего в этом сезоне на счету Месси 16 голов и 9 ассистов в 20 играх.

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