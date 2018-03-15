Месси - лидер по количеству созданных голевых моментов и успешных обводок в матче с "Челси"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком в матче против "Челси" (3:0).

Как сообщает InStat, аргентинский футболист является лидером по созданным голевым моментам (4), успешным обводкам (9) и точным острым передачам (4).

Также напомним, что Месси отметился дублем и ассистом.

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