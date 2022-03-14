Месси - лидер топ-5 лиг Европы по ударам в каркас ворот в этом сезоне

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Месси - лидер топ-5 лиг Европы по ударам в каркас ворот в этом сезоне

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси восемь раз попадал в каркас ворот с начала текущего сезона в матчах Лиги 1.

Как сообщает Goal, это наивысший показатель в топ-5 европейских лигах за указанный период.

Напомним, что 34-летний Месси забил 2 гола и сделал 10 ассистов в 18 играх французского чемпионата.

Не пропустите: Роналду за матч с "Тоттенхэмом" забил больше голов, чем Месси за весь сезон Лиги 1. | http://soccernews.ru
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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Куда не кинь,- Месси везде лучший! Не даром, он действующий Король футбола!

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