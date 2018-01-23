Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси лидирует сразу по десяти индивидуальным показателям в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Так, аргентинский бомбардир больше всех: забил мячей (19), нанес ударов в створ ворот соперников (53), нанес ударов по воротам соперников (122), нанес ударов по воротам соперников прямыми ударами со стандартных положений (27), сделал передач на половине поля соперника (949), получил передач от своих партнеров (1 236), шел в дриблинг (188), успешно завершил свои обводки (116), создал голевых моментов (21), коснулся мяча в штрафной площади соперника (193).

Напомним, Месси советует своему одноклубнику покинуть "Барселону". | soccernews.ru