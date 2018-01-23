Месси лидирует сразу по десяти индивидуальным показателям в текущем розыгрыше Ла Лиги

Теги барселоналионель месси

Месси лидирует сразу по десяти индивидуальным показателям в текущем розыгрыше Ла ЛигиФорвард каталонской "БарселоныЛионель Месси лидирует сразу по десяти индивидуальным показателям в текущем розыгрыше Ла Лиги.

Так, аргентинский бомбардир больше всех: забил мячей (19), нанес ударов в створ ворот соперников (53), нанес ударов по воротам соперников (122), нанес ударов по воротам соперников прямыми ударами со стандартных положений (27), сделал передач на половине поля соперника (949), получил передач от своих партнеров (1 236), шел в дриблинг (188), успешно завершил свои обводки (116), создал голевых моментов (21), коснулся мяча в штрафной площади соперника (193).

Напомним, Месси советует своему одноклубнику покинуть "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
Антон

Ебать он БОГ !!!!!!!!

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РМ

а сколько раз он подрачил, сколько раз посрал, вы это не подсчитали?

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Пьянь

Не ожидал, что тебе интересны такие подробности))

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Эльдар

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