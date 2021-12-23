Месси лидирует в сезоне Лиги 1 по количеству ударов в штангу

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Форвард ПСЖ Лионель Месси в текущем розыгрыше чемпионата Франции часто попадает в каркас ворот соперников.

Аргентинец в 11 матчах Лиги 1 шесть раз угодил в штангу своими ударами.

34-летний нападающий является лидером турнира по этому показателю, сообщает Stats Foot.

В текущем розыгрыше французского чемпионата Месси забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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