Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии портала Goal.
В 2021 году аргентинец забил 40 мячей и отдал 14 голевых передач. Со сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки, а в составе своего бывшего клуба "Барселона" выиграл Кубок Испании.
Второе место в списке претендентов занимает нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, на счету которого 54 гола и 8 результативных передач. В первую тройку также входит полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, который выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы.
Стоит отметить, что нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду занимает девятое место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18