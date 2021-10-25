Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal

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Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси лидирует в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии портала Goal.

В 2021 году аргентинец забил 40 мячей и отдал 14 голевых передач. Со сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки, а в составе своего бывшего клуба "Барселона" выиграл Кубок Испании.

Второе место в списке претендентов занимает нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, на счету которого 54 гола и 8 результативных передач. В первую тройку также входит полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, который выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Европы.

Стоит отметить, что нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду занимает девятое место.

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