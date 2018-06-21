Месси лишь 20 раз коснулся мяча в первом тайме матча с Хорватией

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оказался полностью выключенным из игры в первом тайме матча против национальной команды Хорватии, который в эти минуты проходит в Нижнем Новгороде.

Так, ведущий нападающий "бело-голубых" в стартовые 45 минут поединка коснулся мяча только 20 раз. Более низкий показатель в этом компоненте из его партнеров по команде имеет только другой игрок линии атаки - Серхио Агуэро (7).

Напомним, в первом тайме сборные Аргентины и Хорватии голов не забили. | soccernews.ru