Месси - лучший: Бартомеу ярко высказался о нападающем
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что думает о продлении контракта с Месси. Об этом сообщает Cadena COPE.
"У Месси еще два года по контракту, но судя по настроению игрока, он будет играть за "Барсу" еще много лет. Он интерллигент, который понимает, чем хочет заниматься, если он будет чувствовать себя хорошо, то даст нам знать. Когда он решит, мы переподпишем с ним контракт. Месси - лучший футболист в мире", - сказал президент.
В нынешнем сезоне Месси участвовал в 27 матчах, отметившись 29 голами и 17 ассистами.
"Барселона" располагается на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15