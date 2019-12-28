Месси - лучший бомбардир и ассистент десятилетия в топ-5 лигах Европы

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил больше всех мячей и отдал ассистов среди игроков топ-5 лиг Европы в период с 2010 по 2019 год.

По голам аргентинец, отличившийся в течение десятилетия 369 раз, опередил Криштиану Роналду из "Ювентуса" (335), Эдинсона Кавани из ПСЖ (223), Роберта Левандовски из "Баварии" (221) и одноклубника Луиса Суареса (210).

По результативным передачам Месси (136) обошёл Анхеля Ди Марию из ПСЖ (108), Месута Озила из "Арсенала" (106) и Томаса Мюллера из "Баварии" (103).

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