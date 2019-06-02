Месси — лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона-2018/19

6 Теги лионель мессидушан тадичроберт левандовскикриштиану роналдусерхио агуэро

Месси — лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона-2018/19

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в завершившемся сезоне.

Месси стал автором 12 забитых мячей (один - с пенальти) в 10 встречах. Вторым стал форвард "Аякса" Душан Тадич. Третьем место у нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов-2018/19

1. Лионель Месси ("Барселона") - 12 голов в 10 матчах

2. Душан Тадич ("Аякс") - 9 голов в 18 матчах

3. Роберт Левандовски ("Бавария") - 8 голов в 8 матчах

4. Эль-Фарду Бен Набуан ("Црвена Звезда") - 7 голов в 14 матчах

5-7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - 6 голов в 7 матчах

5-7. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 6 голов в 7 матчах

5-7. Мусса Марега ("Порту") - 6 голов в 7 матчах

8-10. Неймар (ПСЖ) - 5 голов в 6 матчах

8-10. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 5 голов в 9 матчах

8-10. Пауло Дибала ("Ювентус") - 5 голов в 9 матчах

Не пропустите: "Ливерпуль" взял Лигу чемпионов. Эмоции победителей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Надо же напомнить о гноме...вдруг забыли о "наинопланетнейшем". Народ волнуется - уж не на Плутон улетел? Тамошнюю ла лигу кошмарить.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

и претендент № 1 на приз "Золотой мяч".

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Концовку сезона смазал,если честно,в тройке 100% будет,а там уже,как народ решит.

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

2 трофея нелепо проиграли,Салах и Мане в АПЛ лучшие бомбардиры и выиграли ЛЧ,да и 1 очко отставания от Сити в АПЛ это весомее,чем Ла Лига,да и победный гол Салаха в финале,пусть и с пенальти,Copa America если выиграет,то шансов будет гораздо больше,но пока расклад на 02.06.19 такой.

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Если Салаху и дадут, то только из политических мотивов. Потому что Салах сыграл в финале весьма посредственно, он не только не заработал пенальти, а даже и не ассистировал. .......Пенальти должен был пробить Мане, так как именно благодаря ему... и не без помощи судьи и был этот липовый "пенальти"

Ответить
jugulator
Пьянь

Салах и Мане классные футболисты, но им далеко до Месси.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов-2019/20

Стали известны 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов-2019/20

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов