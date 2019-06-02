Месси — лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона-2018/19

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в завершившемся сезоне.

Месси стал автором 12 забитых мячей (один - с пенальти) в 10 встречах. Вторым стал форвард "Аякса" Душан Тадич. Третьем место у нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.

Топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов-2018/19

1. Лионель Месси ("Барселона") - 12 голов в 10 матчах

2. Душан Тадич ("Аякс") - 9 голов в 18 матчах

3. Роберт Левандовски ("Бавария") - 8 голов в 8 матчах

4. Эль-Фарду Бен Набуан ("Црвена Звезда") - 7 голов в 14 матчах

5-7. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - 6 голов в 7 матчах

5-7. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 6 голов в 7 матчах

5-7. Мусса Марега ("Порту") - 6 голов в 7 матчах

8-10. Неймар (ПСЖ) - 5 голов в 6 матчах

8-10. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 5 голов в 9 матчах

8-10. Пауло Дибала ("Ювентус") - 5 голов в 9 матчах

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