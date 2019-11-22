Месси - лучший бомбардир топ-5 лиг Европы за последние пять лет

Ровно пять лет назад, 22 ноября 2014 года, капитан "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории Примеры.

Тогда на счету аргентинца было 252 забитых мяча, впрочем, с тех пор форвард не снизил планку, наколотив за указанный период ещё 174 гола.

Это лучший показатель среди всех игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах.

Второе место в этом рейтинге занял нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, отличившийся 140 раз.

Далее следуют Роберт Левандовски (138), Луис Суарес (137) и Харри Кейн (126).

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