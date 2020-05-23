Месси - лучший бомбардир в истории ЛЧ к 23 годам, Роналду не попал в топ-10
Британский спортивный портал GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших бомбардиров Лиги Чемпионов, которые забили в турнире наибольшее количество голов к 23 годам.
Возглавил список нападающий "Барселоны" Лионель Месси. В топ-3 также вошли экс-капитан "Реала" Рауль и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Причём француз ещё может выбиться в лидеры по этому показателю, ведь ему только 21 год.
Что касается лучшего голеадора в истории ЛЧ Криштиану Роналду, то в первые годы карьеры он не отличался высокой результативностью, поэтому в данном рейтинге оказался за пределами первой десятки.
1. Лионель Месси - 25 голов;
2. Рауль - 22 гола;
3. Килиан Мбаппе - 19 голов;
4. Карим Бензема - 17 голов;
5-6. Алессандро Дель Пьеро - 16 голов;
5-6. Андрей Шевченко - 16 голов;
7. Хавьер Савиола - 15 голов;
8-9. Габриэл Жезус - 13 голов;
8-9. Уэйн Руни - 13 голов;
10. Сеск Фабрегас, Эрлинг Холанд, Патрик Клюйверт - все по 10 голов.
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