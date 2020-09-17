Месси - лучший дриблёр в FIFA 21, Роналду - на 19-м месте

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Месси - лучший дриблёр в FIFA 21, Роналду - на 19-м месте

Опубликован рейтинг лучших дриблёров в футбольном симуляторе FIFA 21.

С показателем 95 единолично лидирует капитан "Барселоны" Лионель Месси.

В топ-3 также входят форвард ПСЖ Неймар (94) и вингер "Реала" Эден Азар (92). А вот нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (89) оказался в конце второй десятки.

1. Лионель Месси, "Барселона" - 95; 

2. Неймар, ПСЖ - 94; 

3. Эден Азар, "Реал" - 92; 

4. Бернарду Силва, "Манчестер Сити" - 92; 

5. Килиан Мбаппе, ПСЖ - 91; 

6. Джейдон Санчо, "Боруссия Д" - 91; 

7. Пауло Дибала, "Ювентус" - 91; 

8. Лоренцо Инсинье, "Наполи" - 91; 

9. Дуглас Коста, "Ювентус" - 90; 

10. Садио Мане, "Ливерпуль" - 90; 

11. Рахим Стерлинг, "Манчестер Сити" - 90; 

12. Рияд Махрез, "Манчестер Сити" - 90; 

13. Мохамед Салах, "Ливерпуль" - 90; 

14. Тьяго Алькантара, "Бавария" - 90; 

15. Марко Верратти, ПСЖ - 90; 

16. Роберто Фирмино, "Ливерпуль" - 90; 

17. Иско, "Реал" - 89; 

18. Дрис Мертенс, "Наполи" - 89; 

19. Кришитану Роналду, "Ювентус" - 89; 

20. Филипе Коутиньо, "Барселона" - 88.

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