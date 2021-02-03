Месси - лучший футболист десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS

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Месси - лучший футболист десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом десятилетия в Южной Америке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Аргентинец обошел нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, и экс-игрока "Барсы" Дани Алвеса, которые заняли второе и третье место соответственно.

Месси является воспитанником "Барсы" и всю свою карьеру выступает за каталонский клуб.

В составе "сине-гранатовых" аргентинец завоевал 34 трофея. Также он является шестикратным обладателем "Золотого мяча" и "Золотой бутсы".

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