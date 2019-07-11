Месси - лучший футболист года по версии ESPN

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком 2019 года по версии авторитетного издания ESPN.

В борьбе за награду 32-летний аргентинец опередил Вирджила ван Дейка, Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 50 матчей, забил 51 мяч и сделал 22 результативные передачи.

На Кубке Америки-2019 форвард провёл за сборную Аргентины 6 игр, отличился 1 голом и 1 ассистом.

Не пропустите: Ривалдо назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru