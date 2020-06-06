Месси - лучший футболист в истории по забитым голам на домашнем стадионе своей команды

Капитан "Барселоны" Лионель Месси является лучшим футболистом в истории по забитым голам на домашнем стадионе своей команды.

На счету 32-летнего аргентинца 369 голов на "Камп Ноу". В топ-3 также попали Зико (333 гола на "Маракане") и Криштиану Роналду (244 гола на "Сантьяго Бернабеу".

Отметим, что Месси всю свою карьеру выступает за "Барселону". В этом сезоне на его счету 24 гола и 16 ассистов в 31 матче.

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