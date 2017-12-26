Месси - лучший игрок 2017 года по версии Sky Sports, Роналду не попал даже в тройку

Авторитетное британское издание Sky Sports определило лучших игроков по итогам 2017 года.

На вершине рейтинга оказался форвард "Барселоны" Лионель Месси. Также в тройку вошли бомбардир "Тоттенхэма" Харри Кейн и нападающий ПСЖ Неймар. Примечательно, что действующий обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду занял лишь четвёртую строчку.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона")

2. Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм")

3. Неймар (Бразилия, ПСЖ)

4. Криштиану Роналду (Португалия, "Реал")

5. Кристиан Эриксен (Дания, "Тоттенхэм")

6. Дрис Мертенс (Бельгия, "Наполи")

7. Ромелу Лукаку (Бельгия, "Манчестер Юнайтед")

8. Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити")

9. Сауль Ньигес (Испания, "Атлетико")

10. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

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