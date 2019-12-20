Месси - лучший игрок 2019 года по версии The Guardian, Роналду не вошёл в тройку

Британское издание The Guardian представило рейтинг лучших игроков 2019 года по собственной версии.

Лидером списка стал капитан "Барселоны" Лионель Месси. В топ-3 также вошли два футболиста "Ливерпуля" - защитник Вирджил ван Дейк и нападающий Садио Мане. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в этот раз только четвёртый.

1. Лионель Месси ("Барселона");

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");

3. Садио Мане ("Ливерпуль");

4. Криштиану Роналду ("Ювентус");

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль");

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

7. Роберт Левандовски ("Бавария");

8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити");

9. Алиссон ("Ливерпуль");

10. Френки де Йонг ("Аякс" / "Барселона").

Не пропустите: Неймар не попал в топ-30 по итогам года по версии The Guardian. | http://soccernews.ru