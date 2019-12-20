Месси - лучший игрок 2019 года по версии The Guardian, Роналду не вошёл в тройку
Британское издание The Guardian представило рейтинг лучших игроков 2019 года по собственной версии.
Лидером списка стал капитан "Барселоны" Лионель Месси. В топ-3 также вошли два футболиста "Ливерпуля" - защитник Вирджил ван Дейк и нападающий Садио Мане. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в этот раз только четвёртый.
1. Лионель Месси ("Барселона");
2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
3. Садио Мане ("Ливерпуль");
4. Криштиану Роналду ("Ювентус");
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
7. Роберт Левандовски ("Бавария");
8. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити");
9. Алиссон ("Ливерпуль");
10. Френки де Йонг ("Аякс" / "Барселона").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9