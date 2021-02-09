Месси – лучший игрок десятилетия по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) разместила у себя на сайте рейтинг лучших футболистов мира за период с 2011 по 2020 год.
Список составлялся на основе голосования, проведенного среди представителей 150 стран.
Примечательно, что в первую десятку вошли сразу 2 голкипера: Мануэль Нойер и Джанлуиджи Буффон. Среди защитников представлен только испанец Серхио Рамос.
В топ-10 вошли:
1. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина).
2. Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия).
3. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе", Испания).
4. Неймар (ПСЖ, Бразилия).
5. Серхио Рамос ("Реал", Испания).
6. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).
7. Роберт Левандовски ("Бавария", Польша).
8. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия).
9. Златан Ибрагимович ("Милан", Швеция).
10. Лука Модрич ("Реал", Хорватия).
Читать также: Роналду, Левандовски и другие: IFFHS назвал сборную Европы по итогам десятилетия | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18