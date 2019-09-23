Месси - лучший игрок года по версии ФИФА

Лучшим игроком года по версии ФИФА The Best признан аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Месси стал лучшим по результатам голосования среди тренеров и капитанов сборных. В борьбе за награду аргентинец опередил защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. В составе каталонского клуба форвард стал чемпионом Испании. В Лиге Чемпионов клуб дошел до четвертьфинала.

Не пропустите: 18-летний венгр стал автором лучшего гола года, опередив Месси. | http://soccernews.ru