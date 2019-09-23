Месси - лучший игрок года по версии ФИФА

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Месси - лучший игрок года по версии ФИФА

Лучшим игроком года по версии ФИФА The Best признан аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Месси стал лучшим по результатам голосования среди тренеров и капитанов сборных. В борьбе за награду аргентинец опередил защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. В составе каталонского клуба форвард стал чемпионом Испании. В Лиге Чемпионов клуб дошел до четвертьфинала.

Не пропустите: 18-летний венгр стал автором лучшего гола года, опередив Месси. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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OkTawius
Димон

ради интереса глянул голосование в телеграме Чемпионата: ван Дейк - 544, Месси - 231, Роналду - 182...футбольную общественность не обманешь! абсолютно левая награда - факт

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jugulator
Пьянь

Ну что же, все по делу. В этот раз Перес не имел никакого шанса купить награду игроку Реала, поэтому выбрали действительно лучшего в мире.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Мда, какой же ты слепой дрочер. Не пиши вообще про продажность, ведь ты не фанат Ван Дейка. Лч это главный трофей мира. Второе место в АПЛ с таким количеством очков - круче чем чемпионства ла лиги. Ван Дейк был лучшими игроком, лучшего клуба мира по итогу года. А ты просто конченный.

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jugulator
Пьянь

А вот и тупой, трусливый, убогий клон вылез. Почему не ван Дейк, написано ниже.

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OkTawius
Димон

вот это позорище)) что символическая сборная чушь собачья, что здесь ван Дейка прокинул победитель Примеры и всё)

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jugulator
Пьянь

А почему именно ван Дейк? Не Салах, не Мане, ни Алиссон, не Вейналдум? Ливерпуль это тренерская команда. Клопп разгромил Барселону с Ориги и Шакири в составе. Это прежде всего команда, у них нет в составе игрока, сравнимого с Месси по уровню.

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OkTawius
Димон

круто, что об этом пишет человек, который с пеной у рта доказывал, что в 2014 году ЗМ должен был получить Нойер, а не Роналду)

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BARCAMAN
BARCAMAN

Ты идиот? Лучший бомбардир ЛЧ. Лучший гол ЛЧ. Наибольшее количество званий лучшего игрока тура в ЛЧ. Забил минимум два мяча всем командам, против которых играл. Лучший бомбардир и ассистент Ла Лиги. Чемпион Испании. Золотая бутса. Лучший бомбардир и ассистент Европы. Наибольшее количество созданных моментов. Наибольшее количество званий лучшего игрока матча в топ 5 лигах. Это индивидуальная награда, и никто не провел год лучше него.

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OkTawius
Димон

дрочер, а в футбол только нападающие играют?

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BARCAMAN
BARCAMAN

Дятел, прочти ещё раз выше что я написал, вруби мозги, а потом хрюкай!

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OkTawius
Димон

ну прости, что ван Дейк не стал лучшим бомбардиром ЛЧ и АПЛ. Твой интеллектуальный уровень мне понятен, иди передёрни на Лео и спать)

Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Отдайте Месси золотой мяч на вечно! ...дырявые, минусуйте!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Латентный, ты скоро до скалишься до того, что барса в сегунду вылетит. Продолжай в том же духе)

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OkTawius
Димон

ты не перестаёшь удивлять, призывая самого себя себя же минусовать)

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