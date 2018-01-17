Месси - лучший игрок первого круга Ла Лиги по версии Marca
Испанское издание Marca определило лучших игроков чемпионата Испании по итогам первого круга.
Выбор лучших осуществлялся путей голосования среди посетителей сайта издания.
Лучшим футболистом признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который набрал 71,20 процентов голосов. Вторым стал форвард "Валенсии" Гонсалу Гедеш (10,7%), третье место у вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена (5,68%).
Далее места распределились следующим образом: Хоакин "Бетис" (3,97%), Яго Аспас "Сельта" (3,01%), Луис Суарес "Барселона" (1,64), Симоне Дзадза "Валенсия" (1,5%), Жорди Альба "Барселона" (1,37%) и Седрик Бакамбу "Вильярреал" (0,92%).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|42
|3
|Валенсия
|19
|40
|4
|Реал Мадрид
|18
|32
|5
|Вильярреал
|19
|31
|6
|Севилья
|19
|29
|7
|Эйбар
|19
|27
|8
|Хетафе
|19
|26
|9
|Жирона
|19
|26
|10
|Сельта Виго
|19
|25
|11
|Атлетик Бильбао
|19
|25
|12
|Леганес
|17
|24
|13
|Бетис
|18
|24
|14
|Эспаньол
|19
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|19
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Малага
|19
|11
|20
|Лас Пальмас
|19
|11