Месси - лучший игрок первой четверти 2021 года по версии CIES, Роналду не попал в топ-3
Фото твиттер "Барселоны"
Международный центр спортивных исследований (CIES) выложил собственную версию рейтинга лучших игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах, по итогам первой четверти 2021 календарного года.
Лидером списка стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, набравший в используемом для расчёта алгоритме 92,5 из 100 баллов.
Второе и третье место поделили форвард "Баварии" Роберт Левандовски и полузащитник "Челси" Жоржиньо. А Криштиану Роналду из "Ювентуса" в этот раз только пятый.
Топ-10 лучших футболистов первой четверти 2021 года по версии CIES:
1. Лионель Месси ("Барселона") - 92,5;
2-3. Роберт Левандовски ("Бавария") - 89,5;
2-3. Жоржиньо ("Челси") - 89,5;
4. Рубен Диаш ("Манчестер Сити") - 89,4;
5. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 89,3;
6-7. Набиль Фекир ("Бетис") - 87,6;
6-7. Тони Кроос ("Реал") - 87,6;
8. Андре Силва ("Айнтрахт") - 87,4;
9. Лоренцо Инсинье ("Наполи") - 87,0;
10. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) - 86,4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18