Месси - лучший игрок первой четверти 2021 года по версии CIES, Роналду не попал в топ-3

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Месси - лучший игрок первой четверти 2021 года по версии CIES, Роналду не попал в топ-3

Фото твиттер "Барселоны"

Международный центр спортивных исследований (CIES) выложил собственную версию рейтинга лучших игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах, по итогам первой четверти 2021 календарного года.

Лидером списка стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, набравший в используемом для расчёта алгоритме 92,5 из 100 баллов.

Второе и третье место поделили форвард "Баварии" Роберт Левандовски и полузащитник "Челси" Жоржиньо. А Криштиану Роналду из "Ювентуса" в этот раз только пятый.

Топ-10 лучших футболистов первой четверти 2021 года по версии CIES:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 92,5;

2-3. Роберт Левандовски ("Бавария") - 89,5;

2-3. Жоржиньо ("Челси") - 89,5;

4. Рубен Диаш ("Манчестер Сити") - 89,4;

5. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 89,3;

6-7. Набиль Фекир ("Бетис") - 87,6;

6-7. Тони Кроос ("Реал") - 87,6;

8. Андре Силва ("Айнтрахт") - 87,4;

9. Лоренцо Инсинье ("Наполи") - 87,0;

10. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) - 86,4.

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