Месси - лучший игрок с 2009 года по голам, ассистам и еще семи показателям

Капитан "Барселоны" Лионель Месси является лучшим футболистом за последние 11 лет. Издание FootballFunnys посчитало статистику нападающего с 2009 года.

с 2009 по 2020 год у Месси больше всех:

- голов;

- результативных пасов;

- созданных голевых моментов;

- обводок;

- голов со штрафных;

- голов из-за пределов штрафной;

- "Золотых мячей";

- "Золотых бутс";

- наград лучшему игроку года от ФИФА.

На протяжении все карьеры футболист выступает за "Барселону". В этом сезоне аргентинец лидирует в списке бомбардиров Примеры.

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