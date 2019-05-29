Месси - лучший игрок сезона в Примере по версии Marca
Капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком Примеры по итогам сезона 2018/19 по версии газеты Marca.
31-летний аргентинец забил 36 голов и сделал 15 ассистов в 34 матчах чемпионата Испании.
Месси стал лучшим бомбардиром турнира, а по числу результативных передач разделил лидерство с Пабло Сарабией из "Севильи".
Напомним, что "Барса" досрочно стала чемпионом Испании. Для "сине-гранатовых" этот титул стал вторым подряд.
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|О
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|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
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|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
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|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
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|32