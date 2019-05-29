Месси - лучший игрок сезона в Примере по версии Marca

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Месси - лучший игрок сезона в Примере по версии Marca

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком Примеры по итогам сезона 2018/19 по версии газеты Marca.

31-летний аргентинец забил 36 голов и сделал 15 ассистов в 34 матчах чемпионата Испании.

Месси стал лучшим бомбардиром турнира, а по числу результативных передач разделил лидерство с Пабло Сарабией из "Севильи".

Напомним, что "Барса" досрочно стала чемпионом Испании. Для "сине-гранатовых" этот титул стал вторым подряд.

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