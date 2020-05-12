Месси - лучший игрок в истории ЛЧ по соотношению забитых голов к числу матчей. Роналду - на третьем месте

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Месси - лучший игрок в истории ЛЧ по соотношению забитых голов к числу матчей. Роналду - на третьем месте

Британский портал GiveMeSport опубликовал рейтинг самых эффективных игроков в истории Лиги Чемпионов.

При составлении списка в расчёт бралось соотношение проведённых матчей в турнире и количества забитых голов.

Лидирует по этому показателю капитан "Барселоны" Лионель Месси, в топ-3 также входят бывшие форварды "Реала" Руд ван Нистелрой и Криштиану Роналду.

1. Лионель Месси (141 матч, 114 голов, соотношение - 0,81);

2. Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77);

3. Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76);

4. Роберт Левандовски (86 матчей, 64 гола, 0,74);

5. Неймар (57 матчей, 35 голов, 0,61);

6. Филиппо Индзаги (81 матч, 46 голов, 0,57);

7. Эдинсон Кавани (62 матча, 35 голов, 0,56);

8. Серхио Агуэро (71 матч, 39 голов, 0,55);

9. Карим Бензема (119 матчей, 64 гола, 0,54);

10. Рауль (142 матча, 71 гол, 0,50).

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Комментарии

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lesnovsky

Да, и здесь он первый...

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Mutaloff
Mutaloff

Напомни мне кто лучший бомбардир и ассистент ЛЧ?

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Mutaloff
Mutaloff

В истории?

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