Месси - лучший игрок в истории ЛЧ по соотношению забитых голов к числу матчей. Роналду - на третьем месте
Британский портал GiveMeSport опубликовал рейтинг самых эффективных игроков в истории Лиги Чемпионов.
При составлении списка в расчёт бралось соотношение проведённых матчей в турнире и количества забитых голов.
Лидирует по этому показателю капитан "Барселоны" Лионель Месси, в топ-3 также входят бывшие форварды "Реала" Руд ван Нистелрой и Криштиану Роналду.
1. Лионель Месси (141 матч, 114 голов, соотношение - 0,81);
2. Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77);
3. Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76);
4. Роберт Левандовски (86 матчей, 64 гола, 0,74);
5. Неймар (57 матчей, 35 голов, 0,61);
6. Филиппо Индзаги (81 матч, 46 голов, 0,57);
7. Эдинсон Кавани (62 матча, 35 голов, 0,56);
8. Серхио Агуэро (71 матч, 39 голов, 0,55);
9. Карим Бензема (119 матчей, 64 гола, 0,54);
10. Рауль (142 матча, 71 гол, 0,50).
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