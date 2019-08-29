Месси - лучший нападающий Лиги Чемпионов-2018/19

Лучшим нападающим Лиги Чемпионов в сезоне-2018/19 признан аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.

В минувшем сезоне футболист в составе каталонского клуба стал полуфиналистом турнира.

32-летний Месси провел в Лиге Чемпионов-2018/19 10 матчей, в которых забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

Также аргентинец в составе "Барселоны" стал чемпионом Испании.

Не пропустите: Де Йонг признан лучшим полузащитником ЛЧ-2018/19.