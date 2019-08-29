Месси - лучший нападающий Лиги Чемпионов-2018/19

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Месси - лучший нападающий Лиги Чемпионов-2018/19

Лучшим нападающим Лиги Чемпионов в сезоне-2018/19 признан аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.

В минувшем сезоне футболист в составе каталонского клуба стал полуфиналистом турнира.

32-летний Месси провел в Лиге Чемпионов-2018/19 10 матчей, в которых забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

Также аргентинец в составе "Барселоны" стал чемпионом Испании.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ван Дейк поздравил Лео, а дырявый даже руку не подал!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Опять ты опозорился))))))))))))) - https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/spbnews_NI1069490_Ronaldu_i_Messi_vstretilis_na_zherebjevke_LCh_i_pozhali_ruki

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

минусуйте заднеприводные! )))

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OkTawius
Димон

надо быть ультраконченым, чтобы написать такое) зайди со своих дырявых левых аккаунтов и поплюсуй себя, может добрее станешь (умнее точно нет)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Похоже,только ты смотришь это, хоть и сам не участвуешь

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