Месси - лучший плеймейкер прошедшего десятилетия по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим плеймейкером прошедшего десятилетия.
Рейтинг составлялся исходя из предыдущих рейтингов IFFHS по различных категориях в конце каждого из годов в указанном периоде. Каждый из игроков получал баллы. Месси занял первое место, набрав 174 балла. Вторым стал бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста (127). В тройку также вошел полузащитник "Реала" Лука Модрич (113).
Топ-10 плеймейкеров прошедшего десятилетия по версии IFFHS выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона") - 174
2. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе", экс-"Барселона") - 127
3. Лука Модрич ("Реал") - 113
4. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 103
5. Тони Кроос ("Реал") - 90
6. Эден Азар ("Реал", экс-"Челси") - 77
7. Неймар (ПСЖ, экс-"Барселона") - 71
8. Месут Озил ("Арсенал", экс-"Реал") - 69
9. Андреа Пирло (экс-"Ювентус", экс-"Милан") - 63
10. Яя Туре (экс-"Манчестер Сити") - 60
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14