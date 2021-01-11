Месси - лучший плеймейкер прошедшего десятилетия по версии IFFHS

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Месси - лучший плеймейкер прошедшего десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим плеймейкером прошедшего десятилетия.

Рейтинг составлялся исходя из предыдущих рейтингов IFFHS по различных категориях в конце каждого из годов в указанном периоде. Каждый из игроков получал баллы. Месси занял первое место, набрав 174 балла. Вторым стал бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста (127). В тройку также вошел полузащитник "Реала" Лука Модрич (113).

Топ-10 плеймейкеров прошедшего десятилетия по версии IFFHS выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 174
2. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе", экс-"Барселона") - 127
3. Лука Модрич ("Реал") - 113
4. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 103
5. Тони Кроос ("Реал") - 90
6. Эден Азар ("Реал", экс-"Челси") - 77
7. Неймар (ПСЖ, экс-"Барселона") - 71
8. Месут Озил ("Арсенал", экс-"Реал") - 69
9. Андреа Пирло (экс-"Ювентус", экс-"Милан") - 63
10. Яя Туре (экс-"Манчестер Сити") - 60

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А по критериям БХСС , Лео Месси - уголовник.

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