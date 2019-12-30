Месси - лучший спортсмен 2019 года по версии спортивных журналистов

Международная ассоциация спортивной прессы признала Лионеля Месси лучшим спортсменом 2019 года.

Капитан "Барселоны" получил 394 голоса (13,11%). Напомним, что в этом году Месси стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Второе место досталось бегуну Элиуду Кипчоге (361 голос, 12,01%). В топ-3 также вошел теннисист Рафаэль Надаль (282, 9,38%).

Четвертое место занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (240, 7,98%). Также отметим, что шестом месте расположился защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (159, 5,29%).

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