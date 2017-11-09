Месси: "Матч с Россией - отличная возможность сыграться и набраться ещё опыта"



Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметил важность предстоящего товарищеского матча со сборной России.

"Мы выполнили первостепенную задачу: Аргентина - на чемпионате мира. Но так должно быть всегда. Для меня всегда особенный момент - выходить на поле в футболке сборной Аргентины. И матч с Россией - отличная возможность сыграться и набраться ещё опыта. Спокойно готовлюсь к матчу", - приводят слова Месси российские СМИ.

Напомним, что матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября и начнется в 16:00 мск.

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